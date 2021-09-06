Davetlilerden PCR testi istediler

Popçu Ece Seçkin, evli ünlüler kervanına katılıyor. Seçkin, pandemi nedeniyle ertelediği düğününü 15 Eylül'de yapıyor. Şarkıcı, pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile Beykoz Çubuklu'da nikah masasına oturacak. Düğün davetiyelerini hazırlayan çift, katılacak isimlerden PCR testi istedi. Çift ayrıca mutluluklarına şahit olacak kişilerden çift aşı zorunluluğu getirdi. Öte yandan Seçkin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, kendisi için birçok gelinlik hazırlandığını ve bu gelinliklerin tamamını sevenlerine hediye etmek istediğini açıkladı. Genç yıldız, paylaşımının devamında ''15 Eylül tarihinden sonra vücut ölçüleri bana yakın olan gelinler varsa mesaj atsınlar. Mesaj kutumu kontrol ediyor olacağım'' notunu düştü.