Davalık filmin çekimleri başladı
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin çekimleri başladı.
İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin çekimleri başladı. Hacıoğlu'nun yanı sıra Fikret Kuşkan, Melisa Aslı Pamuk ve Melisa Döngel'in de yer aldığı filmin seti sanatçının doğup büyüdüğü Bakırköy'de kuruldu.
İlk gün yapım ekibi halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor.
Karaca'nın eşi eşi İlkim Karaca, filmin çekilmemesi için mahkemeye başvurmuştu.