Davalık eşiyle dijitale geliyor!

Özcan Deniz, velayet davası için karşı karşıya geldiği eşi Feyzan Aktan ile birlikte oynadıkları 'Senkron' dizisini, önümüzdeki günlerde dijital platformda yayımlayacak. Pandemi dönemde çekilen distopik gerilim türündeki dizi, yaşadıkları gizemli bir olayla kendilerini bir anda paralel evrenlerinde bulan Sedat ve Mina'nın heyecanlı hikayesini anlatıyor. Dizide Cansel Elçin de rol alıyor.

