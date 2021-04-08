  • BIST
    1422.94
  • Dolar
    8,1647
  • Euro
    9,7101
  • Altın
    457,5690
İstanbul
2 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
D-8 Zirve Toplantısı'nda önemli mesajlar
Eren-10 operasyonundan güzel haberler geliyor...
Bakan Soylu sert tepki gösterdi: Tedaviye ihtiyaç var
Kripto para piyasasında dalgalanma... Düşüşe geçti
İngiltere'den bir ilk! Halka açılıyor
Datça beşik gibi sallandı
SGK 'Kod-29' uygulamasında düzenlemeye gitti
Rusya'dan 'Türkiye' teklifi
ABD ve komşu arasında sürpriz gelişme!
Soğuk ve yağışlar geri geldi
Selçuk Bayraktar: Terörün kökünü kuruttu
Koruma değil ‘şarlatan'
AB'den çarpıcı analiz: Türkiye olmasa Libya'ya gidemezdiniz
Fransa'da Başkan Erdoğan neden hedefte?
Türkiye'yi tehdit eden Çeçen lider Kadirov'un sansasyonel hayatı!
Güvenimin sarsılmasına tahammül edemem
Boğaza karşı romantizm
Hande'den yeni fikirler
Aramızda büyük bir sevgi var!
Serdar'ın hikayesi Seçil'den
Davalık eşiyle dijitale geliyor!
Hayali kız çocuğu
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 8 Nisan
Alerjik hastalığı olanlara özel Biontech aşısı mı? Yoksa Sinovac mı?
08 Nisan 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 10:00:00

Davalık eşiyle dijitale geliyor!

ABONE OL

Özcan Deniz, velayet davası için karşı karşıya geldiği eşi Feyzan Aktan ile birlikte oynadıkları 'Senkron' dizisini, önümüzdeki günlerde dijital platformda yayımlayacak.

Özcan Deniz, velayet davası için karşı karşıya geldiği eşi Feyzan Aktan ile birlikte oynadıkları 'Senkron' dizisini, önümüzdeki günlerde dijital platformda yayımlayacak. Pandemi dönemde çekilen distopik gerilim türündeki dizi, yaşadıkları gizemli bir olayla kendilerini bir anda paralel evrenlerinde bulan Sedat ve Mina'nın heyecanlı hikayesini anlatıyor. Dizide Cansel Elçin de rol alıyor.

Etiketler : özcan deniz feyzan aktan pandemi koronavirüs dijital platform senkron
Düğünlerin yeni hit adayı

Düğünlerin yeni hit adayı
Pazarda doğal ürün avı

Pazarda doğal ürün avı
Dizi bitti reklama koştu

Dizi bitti reklama koştu
Beyrut'tan üçüncülük tacı!

Beyrut'tan üçüncülük tacı!
Hayatı anne olunca anlam kazandı

Hayatı anne olunca anlam kazandı
Sabah bayıldı akşam birinci oldu

Sabah bayıldı akşam birinci oldu
Ne zaman gazeteci oldunuz?

Ne zaman gazeteci oldunuz?
Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı

Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı
Artık şarkıları kendi albümünde

Artık şarkıları kendi albümünde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER