Dava henüz bitmedi

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16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:30:00

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Berkay, KKTC sahnesindeydi. Salaş bir kıyafet tercih eden Berkay konserlerin çok yoğun olduğunu sürekli bir yerde olduğunu ve çocuklarla bu süreçte ayrı kaldığını söyledi.

Berkay, KKTC sahnesindeydi. Salaş bir kıyafet tercih eden Berkay konserlerin çok yoğun olduğunu sürekli bir yerde olduğunu ve çocuklarla bu süreçte ayrı kaldığını söyledi. Arda turan ile devam eden dava için de konuşan Berkay "Henüz biten bir dava yok, devam ediyor'' dedi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı star açıklaması sorulan Berkay ''Fatih Erkoç ve Kenan Doğulu ikisi de star isim kimse alınmasın'' dedi.

Etiketler : berkay kktc konser
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