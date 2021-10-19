Dava Ersoy'un kendine biçtiği değer kadar
Mustafa Keser ve Bülent Ersoy arasında sular durulmuyor.
Mustafa Keser ve Bülent Ersoy arasında sular durulmuyor. Keser, YouTube kanalından Ersoy'a sert tepki göstererek 'Seni diva değil divan yaparlar' demişti. Ersoy, eski partnerinin kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Keser ise dava sonrasında Ersoy'a göndermede bulundu. Sanatçı, "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır!" sözleriyle Ersoy'u hedef aldı.