Danslarını kendi hazırladı

Başrollerini Fırat Altunmeşe, Almila Ada, Nil Keser, Ömer Faruk Çavuş ve Sezer Sarıçay'ın paylaştığı 'Son Parti' filmi beyazperde için gün sayıyor. Yapımda Birsu karakterine hayat veren oyuncu Almila Ada, dans performanslarıyla dikkat çekti. Oyuncu, "Dans sahneleri için kendime bir koreografi hazırladım ve prova aldıktan birkaç gün sonra kamera karşısına geçtim" dedi. Romantik komedi ve gençlik filminin senaryo ve yönetmenliğini Enes Ateş'in üstleniyor.