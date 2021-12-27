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Dansçıları korona
27 Aralık 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 18:00:00

Dansçıları korona

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Hande Yener, 'Switch İstanbul'da konser verdi. Gecenin DJ'liğini oğlu Çağın Kuluçoğlu üstlenirken Hande Yener, sahnede kendisine eşlik eden iki dansçısının koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Hande Yener, 'Switch İstanbul'da konser verdi. Gecenin DJ'liğini oğlu Çağın Kuluçoğlu üstlenirken Hande Yener, sahnede kendisine eşlik eden iki dansçısının koronavirüse yakalandığını açıkladı. Dansçıları olmadan sahneye çıkan başarılı popçu, koronadan korunmak için kendisinin her zaman dikkatli olmaya çalıştığını belirtti. Yener, 13 bin 600 TL değerindeki ünlü tasarımcıya ait kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Etiketler : Dansçıları korona Hande Yener Switch İstanbul Çağın Kuluçoğlu
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