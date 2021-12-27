Dansçıları korona

Hande Yener, 'Switch İstanbul'da konser verdi. Gecenin DJ'liğini oğlu Çağın Kuluçoğlu üstlenirken Hande Yener, sahnede kendisine eşlik eden iki dansçısının koronavirüse yakalandığını açıkladı. Dansçıları olmadan sahneye çıkan başarılı popçu, koronadan korunmak için kendisinin her zaman dikkatli olmaya çalıştığını belirtti. Yener, 13 bin 600 TL değerindeki ünlü tasarımcıya ait kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

