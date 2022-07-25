Dağlarda terör değil festival var, huzur var

Dağlarda terör değil festival var, huzur var

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerden arındırılan Kato Dağı eteklerindeki 2 bin 625 rakımlı Laleş Yaylası'nda 'Kuzu Kırkma Festivali' düzenlendi. Yöresel oyunlar, koyun kırkma, yoğurt ve peynir yapma yarışmaları yapıldı. Davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla başlayan festival, geleneksel kuzu kırpma yarışmasıyla devam etti.

Yarışmalarda birinci olanlara toplam 240 bin TL ödül dağıtıldı. Bölgede çadır kuranlar 2 geceyi Laleş Yaylası'nda geçirdi. Kurulan oyun parkurlarında da çocuklar oynayarak eğlendi. Vatandaşlar yıllar sonra çıktıkları yaylada doyasıya bir gün yaşadı. Festivale Vali Osman Bilgin, belediye başkanları, kaymakam, jandarma bölge komutanı da katıldı.

Vali Osman Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraları huzur, güvenlik ve ekonomik yönden daha güçlü ve vatandaşlarımızın özgürce günlük yaşamlarını sürdürebildikleri bir yaşam alanı yapmaya devam ettirecektir" dedi.

