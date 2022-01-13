Dadıların maaşları çok yüksek

Şarkıcı çift Fettah Can ile Cansu Kurtçu, dadı maaşlarının yüksek olmasından yakındı. Bakıcıların 15-20 bin TL arasında fiyat istediğini belirten Cansu Kurtçu, ikiz çocukları Vera ve Oğul'a kendisinin baktığını söyledi. Kurtçu, "İnsanların zayıf noktasını buldukça kullanıyorlar. Çok param olsa da kesinlikle o fiyatları vermem" dedi.