Cüzdanını buldu

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından cüzdanını kaybettiğini söyleyerek takipçilerinden yardım istedi. Pınar Deniz ile başrolü paylaştığı 'Yargı' dizisinde rol alan oyuncu, cüzdanını buluna elleriyle spagetti yapacağının sözünü vermişti. Urgancıoğlu, sosyal medya hesabından cüzdanının evinden çıktığını söyledi. Oyuncu, "Cüzdanımı buldum. Evimden çıktı. Bulan ben olsam da kaybetme konusunda kendime kızdığım için spagetti konusunda aklım karışık" notunu yazdı.