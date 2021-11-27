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27 Kasım 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 16:30:00

Cüneyt Arkın: Kılıç üstünlüğü teknolojiye geçti

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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, CNC makinalar üreten bir firmanın tanıtımında kameralar karşısına geçti.

Usta isim, "İnsanlığın kılıç kullanarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştığı dönemler artık geride kaldı. Ülkelerin sanayisi üzerinden mücadele verdiği bilgi ve teknoloji çağındayız. Böyle bir zamanda, yüksek teknolojili makinaların üretimini yaparak dünyaya ihraç eden ve bu şekilde milli mücadelesini veren şirketlere omuzdaş olmalıyız" dedi.

Etiketler : yeşilçam cüneyt arkın magazin
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