"Kılıç üstünlüğü teknolojiye geçti"

Usta isim, "İnsanlığın kılıç kullanarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştığı dönemler artık geride kaldı. Ülkelerin sanayisi üzerinden mücadele verdiği bilgi ve teknoloji çağındayız. Böyle bir zamanda, yüksek teknolojili makinaların üretimini yaparak dünyaya ihraç eden ve bu şekilde milli mücadelesini veren şirketlere omuzdaş olmalıyız" dedi.