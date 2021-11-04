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04 Kasım 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 12:30:00

‘Çöz Beni Aşkım'

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Yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak YouTube'da program yapmaya başladı.

Yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak YouTube'da program yapmaya başladı. Kapışmak, 'Çöz Beni Aşkım' adlı yapımın lansman partisine katılan Çiğdem Batur ve Pelin Öztekin programın ilk bölümünü izledi. Yapımda Kapışmak, sahneye davet ettiği konuklarıyla hayat, geçmişleri, duyguları ve ilişkileri hakkında konuşuyor.

Etiketler : Aşkım Kapışmak Yazar ve davranış bilimleri YouTube
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