Yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak YouTube'da program yapmaya başladı. Kapışmak, 'Çöz Beni Aşkım' adlı yapımın lansman partisine katılan Çiğdem Batur ve Pelin Öztekin programın ilk bölümünü izledi. Yapımda Kapışmak, sahneye davet ettiği konuklarıyla hayat, geçmişleri, duyguları ve ilişkileri hakkında konuşuyor.