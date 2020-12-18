'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'

Coşkun Sabah, Engelsiz Yaşam Vakfı ile Kızılay’ın işbirliğinde düzenlenen 177 öğrencinin eğitim gördüğü Cizre Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi için toplanan yardımları yerine ulaştırmak için tertiplenen etkinliğe katıldı. Tamer Karadağlı ve Aslı Hünel ile birlikte sosyal sorumluluk projesine destek veren Coşkun, etkinlikte müzik sektöründeki kadın ayrımcılığına dikkat çekti.



ERKEKLER İKİNCİ PLANDA



Merhum Ferdi Özbeğen’in hatta bu konuda çok yakındığından söz eden Coşkun, “Ferdi hep değer verilmediğinden dolayı yakınırdı. Hatta basına da kırgındı. Hiç kendisiyle ilgili bir şey yapılmadığı için. Ama şöyle bir durum da var ki kadınlara hep pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ajda Pekkan 74 yaşında ve ‘süper star’ deniliyor. Hiç o yaşta ki bir erkek sanatçıya süper star veya buna benzer bir şey denildiğini gördünüz mü? Kadın sanatçılar yıllardan beri ayrım yapılmıştır ve erkek sanatçılar ikinci planda tutulmuştur” dedi.

RECEP ASLAN

