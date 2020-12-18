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18 Aralık 2020 Cuma 19:43:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 15:46:00

Coşkun Sabah'tan yeni bir polemik... 'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'

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Coşkun Sabah, müzik dünyasında kadın sanatçılara öncelik tanındığını söyleyerek “Ajda Pekkan'a ‘süper star' deniliyor. Hiç o yaşta ki bir erkek sanatçıya o şekilde denildiğini gördünüz mü?” dedi.

Coşkun Sabah, Engelsiz Yaşam Vakfı ile Kızılay’ın işbirliğinde düzenlenen 177 öğrencinin eğitim gördüğü Cizre Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi için toplanan yardımları yerine ulaştırmak için tertiplenen etkinliğe katıldı. Tamer Karadağlı ve Aslı Hünel ile birlikte sosyal sorumluluk projesine destek veren Coşkun, etkinlikte müzik sektöründeki kadın ayrımcılığına dikkat çekti.

ERKEKLER İKİNCİ PLANDA

Merhum Ferdi Özbeğen’in hatta bu konuda çok yakındığından söz eden Coşkun, “Ferdi hep değer verilmediğinden dolayı yakınırdı. Hatta basına da kırgındı. Hiç kendisiyle ilgili bir şey yapılmadığı için. Ama şöyle bir durum da var ki kadınlara hep pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ajda Pekkan 74 yaşında ve ‘süper star’ deniliyor. Hiç o yaşta ki bir erkek sanatçıya süper star veya buna benzer bir şey denildiğini gördünüz mü? Kadın sanatçılar yıllardan beri ayrım yapılmıştır ve erkek sanatçılar ikinci planda tutulmuştur” dedi. 

RECEP ASLAN 

Etiketler : Coşkun Sabah polemik Tamer Karadağlı Aslı Hünel Ferdi Özbeğen
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