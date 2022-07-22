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22 Temmuz 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 14:00:00

Çöpçatan Serdar

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Serdar Ortaç, Popile'de 2 gencin sevgili olmasına vesile oldu.

Serdar Ortaç, Popile'de 2 gencin sevgili olmasına vesile oldu. Bir senedir açılamadığı platonik aşkına sürpriz olarak Serdar Ortaç'tan görüntülü görüşme alan genç, sevdiği kadın görüşmeye katılmadan Ortaç'a bir senedir aşık olduğunu ve açılamadığını anlattı. Genç kadının görüntülü görüşmeye katılmasıyla sanatçı duruma el koydu. Ortaç, görüntülü görüşme sırasında gençleri sevgili olmaya ikna etti. Ortaç, ''Aşktan yana her ne kadar yüzüm gülmese de başkalarına vesile olabiliyor muşum demek'' diyerek gülümsedi.

Etiketler : Çöpçatan Serdar Serdar Ortaç Popile
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