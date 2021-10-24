Colbay ‘Yalnız Kurt'ta

Osman Sınav yeni dizisi 'Yalnız Kurt' için yoğun bir çalışma yapıyor. Cihan Ünal'ın da yer aldığı projede Sınav, titiz bir cast çalışması yaptı. En son 'Hekimoğlu' dizisinde rol alan Damla Colbay, yapıma dahil oldu. Kasımda sete çıkacak olan proje Dizi Golyat'a karşı verilen destansı mücadeleyi beyazcama taşıyor.

