Çok tembelim

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Sevi, bir magazin dergisine röportaj verdi. Günlük rutinlerinden bahseden Sevi, "Çok tembel bir insanım" dedi. Sporu hayatına sürekli olarak alamadığını söyleyen oyuncu, "Akşam yüzümü yıkıyorum. Spor hayatıma bir giriyor, 2 sene yapıyorum, sonra bırakıyorum. Mesela kitap okuyacağım zaman eve kapatıyorum kendimi 4 gün. Sadece tek bir aktiviteye yönelebiliyorum" dedi.