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20 Mart 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 13:30:00

Çok kazık yedim

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Sunucu Saba Tümer, Katarsis programına konuk oldu. Televizyon dünyasında geçirdiği senelerin üzerine o günlerle ilgili değerlendirme yapan Tümer, çok kazık yediğini söyledi.

Sunucu Saba Tümer, Katarsis programına konuk oldu. Televizyon dünyasında geçirdiği senelerin üzerine o günlerle ilgili değerlendirme yapan Tümer, çok kazık yediğini söyledi. Sektörde kendinden hiç taviz vermediğinden söz eden Tümer, "İşsiz kaldığım bir dönem oldu. İş kazığı, dost kazığı ve arkadaş kazığı derken yolunda gitmeyen şeyler de yaşadım. Haksızlık en nefret ettiğim şeydir. Bu ortamlarda sadece yalakalığı öğrenmek gerek sanırım" dedi. Tümer, bugüne kadar kimsenin adamı olmadığını da sözlerine ekledi.

Etiketler : saba tümer katarsis televizyon
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