Geçtiğimiz ay 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren şarkıcı Berksan, operasyonun ardından Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Yüzüne yaptırdığı operasyonun ardından yüzünde bir değişiklik olmadığını söyleye Berksan konu hakkında kendisine olumsuz yorumlara sitemkar konuştu. Şarkıcı, "Çok abarttılar. Çok sıradan bir operasyondu. Gördüğünüz gibi yüzüm aynı. ben her zaman insanlar cesaretli olsunlar diye önden yol açan bir adamım ama çok saçma saçma yorumlar oldu. Olsun onların ayıbı'' dedi.