Çocukluk hayalini yaşıyor

En son ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' dizisinde yer alan Hande Subaşı oyunculukla ilgili konuştu. Subaşı çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Oyuncu, "Çok erken yaşta para kazanmaya başladım. Fakat genç yaşta hayata atılmak çok güzel bir his. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum işleri artık mesleğim olarak ele alabildiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi" dedi.

