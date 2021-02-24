Çocuklarla görüşme online

Sihirli Annem dizisinde rol alan Emre Altuğ, her gün sette olduğu için çocukları Uzay ve Kuzey ile artık özlemini online dindiriyor. Her gün telefon üzerinden görüntülü konuşarak hasret gideren Altuğ, geçtiğimiz günlerde ise kapıda sosyal mesafesini koruyarak bir saat çocuklarıyla sohbet etti.