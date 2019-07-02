Çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi
Yağmur Sarnıç ile boşanma aşamasında olan eski milli futbolcu Emre Aşık, açtığı dava sonucu üç çocuğunun velayetini aldı.
Yağmur Sarnıç ile boşanma aşamasında olan Emre Aşık'tan yeni hamle. Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Sarnıç’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.
TV100'ün haberine göre; Yapılan araştırmalardan sonra mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi.
Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirdi.
(TV100)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi
- Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik
- Demet Akalın'ın Bodrum gecelerine damgasını vurdu; kapılar kapandı hayranları dışarda kaldı
- Murat Boz bahşiş tartışmasında son sözünü söyledi!
- Çeşme'de 15 bin TL'ye 'Mola'