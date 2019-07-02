Çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi

Yağmur Sarnıç ile boşanma aşamasında olan Emre Aşık'tan yeni hamle. Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Sarnıç’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.

TV100'ün haberine göre; Yapılan araştırmalardan sonra mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi.

Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirdi.

(TV100)