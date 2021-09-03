Çocuklarının annesini kaybetti

Mazhar Alanson'un 30 yıl evli kaldığı çocuklarının annesi Hale Alanson vefat etti. Sanatçı, Instagram'dan ilk eşinin fotoğrafını paylaşarak altına, "İlk eşim Hale Alanson Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarımız büyük üzüntü içindeyiz. Benim ve çocuklarımın, onu tanıyan herkesin gönlünde her zaman yaşayacaktır" notunu düştü.