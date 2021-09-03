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03 Eylül 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 12:00:00

Çocuklarının annesini kaybetti

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Mazhar Alanson'un 30 yıl evli kaldığı çocuklarının annesi Hale Alanson vefat etti.

Mazhar Alanson'un 30 yıl evli kaldığı çocuklarının annesi Hale Alanson vefat etti. Sanatçı, Instagram'dan ilk eşinin fotoğrafını paylaşarak altına, "İlk eşim Hale Alanson Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarımız büyük üzüntü içindeyiz. Benim ve çocuklarımın, onu tanıyan herkesin gönlünde her zaman yaşayacaktır" notunu düştü.

Etiketler : Mazhar Alanson Hale Alanson Instagram
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