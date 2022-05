Çocuklarını düşünerek şarkı yazıyor

Müzisyen Fettah Can Villa Polonez adlı mekanda sahne aldı. Can, romantik şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Can, bestelediği şarkılarda sözlere dikkat etmesiyle ilgili, "Yazdığım şarkılarda kullandığım kelimeleri, çocuklarımın kelime dağarcığını düşünerek seçiyorum. Tüm çocuklara karşı sorumluluğumuz var" dedi. Yaklaşık iki saat performans sergileyen müzisyen, alkışlar eşliğinde sahnesini sonlandırdı.