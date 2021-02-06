Çocukların eğitimine destek

'Sadakatsiz' dizisinde oynayan genç yetenek Melis Sezen, Levent'te bir kuaförde objektiflere yansıdı. Yaklaşık 2 saat bakım ve saçını yaptıran oyuncu çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti. Makyajsız olduğu görülen oyuncu, "Makyaj yok evet! Sıfır makyaj" dedi. Elindeki şampuanlarla dikkat çeken Sezen, Tohum Otizm Vakfı'na destekte bulunduğunu söyleyerek "Çocukların eğitimi için destek oluyorum" dedi.

