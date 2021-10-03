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03 Ekim 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 18:30:00

Çocuklarımı göremiyorum

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Eşi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak "Beni aldatıyorsun" diye baskı kurması üzerine açtığı boşanma davasında eşinin kendisi ve 3 çocuğu için istediği 125 bin TL'lik aylık tedbir nafakasına itiraz ederek çocuklarının velayetini isteyen Özer Hurmacı, çocuklarını göremediğini söyledi.

Eşi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak "Beni aldatıyorsun" diye baskı kurması üzerine açtığı boşanma davasında eşinin kendisi ve 3 çocuğu için istediği 125 bin TL'lik aylık tedbir nafakasına itiraz ederek çocuklarının velayetini isteyen Özer Hurmacı, çocuklarını göremediğini söyledi. Eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Hurmacı, "Zor günlerden geçiyoruz, Mihriban uzaklaştırma kararı aldırdı. Günlerdir çocuklarımı göremiyorum, çok üzgünüm. İnşallah yakın zamanda her şey düzelir" dedi.

Etiketler : Çocuklarımı göremiyorum Eşi Mihriban Hurmacı Beni aldatıyorsun
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