Çocuklar için satıyor

Ziynet Sali, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Lord's Palace Hotel'deki sahnesinde hayranlarının bayramını kutlayan Sali, bir süredir kıyafetlerini kimsesiz çocuklar yararına internetten satışa sunuyor. UNICEF ile birlikte bu konuda işbirliği yaptıklarını söyleyen Sali, ''Çocuklar benim hassas olduğum bir konu. Yıllardır sahnedeyim. Çok kıyafet birikti. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Çocuklar için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" cevabını verdi.