Çocuklar için okul boyadı

Oyuncu Kerem Bürsin, 'Rengârenk Okullar' projesine destek çıktı. Projesi kapsamında, TOG tarafından belirlenen ve tadilat ihtiyacı olan okulların iç ve dış boyasının yenilenmesi sağlanarak çocukların hayatı renklendiriliyor; öğrencilerin daha renkli bir ortamda, daha mutlu eğitim görmelerine katkıda bulunuluyor. Lipton Ice Tea tarafından yürütülen etkinlik için oyuncu, sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın insanların hayatını pozitif yönde etkileyebilmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. "Sosyal sorumluluk projelerinde önemli olan projenin doğru sonuca ulaştığını görmektir" diyen oyuncu, sözlerine "Hem eğitime verdiği destek hem de gençlere yaptığı katkılar nedeniyle bu projeyi seviyorum'' şeklinde devam etti.