Çocuklar için koşacak

Çocuklar için koşacak

'Şahmaran' dizisinde rol alan Burak Deniz'den anlamlı hareket! Oyuncu, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne destek verdi. Deniz, 43. İstanbul Maratonu'nda bugün koşacak. Ünlü oyuncu adımlarını istismara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için atacak.



