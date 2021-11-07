VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Hudut kartallarına 'güven' mesajı
Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
Osman Nuri Kabaktepe'den ücretsiz su kullanım hakkını iptal eden CHP'li İBB'ye tepki: Müsaade etmeye...
Bakan Akar ve komuta kademesi İran sınırında
İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Hedef ilk 10 ülke arasına girmek
Yeni tezkere TBMM'ye geliyor! ''Ümit ediyorum CHP yanlıştan döner''
Kirli oyun ifşa oldu
Markalar yeni modellerini tanıtmaya başladı! Türkiye fiyatı belli oldu
Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak
Doğu Akdeniz'e yeni nefes
İtalya'ya rekor ihracat
Lütfü Türkkan hakkında karar verildi!
ABD'de konserde izdiham: 8 kişi öldü
Dolandırıcılar atağa geçti! Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı
ABD'ye gözdağı... Top atışı tatbikatı düzenledi
İsrail, ABD'nin adımına karşı çıktı: Umarım anlaşılmıştır
Genç kadının soyisim talebine karşı mahkemeden emsal karar!
İşten çıkarılan kapıcı cinnet getirdi! Binayı ateşe verdi
Taksici Necdet evladına kavuştu
Havacılıkta devrim yaratabilir
Çocuklar için koşacak
Lösemiye boyun eğmedi Diğer hastalara moral oldu
07 Kasım 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 18:00:00

Çocuklar için koşacak

ABONE OL

'Şahmaran' dizisinde rol alan Burak Deniz'den anlamlı hareket! Oyuncu, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne destek verdi.

'Şahmaran' dizisinde rol alan Burak Deniz'den anlamlı hareket! Oyuncu, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne destek verdi. Deniz, 43. İstanbul Maratonu'nda bugün koşacak. Ünlü oyuncu adımlarını istismara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için atacak.


Etiketler : Şahmaran Burak Deniz UCİM
Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"

Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"
Diagne Ailesi turda

Diagne Ailesi turda
Fotoşop kurbanı olmuş

Fotoşop kurbanı olmuş
Sete sevgili arası

Sete sevgili arası
Senaryoyu sakladı

Senaryoyu sakladı
Asık suratlı Irmak

Asık suratlı Irmak
Üçüncü kez annelik mutluluğu

Üçüncü kez annelik mutluluğu
Sıfatların bir önemi yok

Sıfatların bir önemi yok
Annesi görmesin

Annesi görmesin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER