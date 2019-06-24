Çocuklar için barıştılar

Geçtiğimiz ay ‘Eski eşim Kaan Tangöze, beni darp etti’ diyerek savcılığa başvuran Piriler’e misilleme yapan Tangöze ise çocukları Hakan ve Volkan’ın velayetini almak istemişti. Yaşanan bu gerginliği geride bırakmayı başaran ikilinin avukatları, önceki gün ortak bir açıklama yaptı. “Müvekkillerimiz Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze arasında geçtiğimiz ay meydana gelen anlaşmazlık sonrasında bir araya gelen taraflar, müşterek çocuklarının üstün menfaatini korumak adına orta noktada buluşmuşlardır. Ebeveyn olmanın yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle aralarındaki problemleri halletmişlerdir” diyen avukatlar, Seçkin Piriler’in de annelik görevini tam layıkıyla yaptığını ekledi.