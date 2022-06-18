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18 Haziran 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 11:30:00

Çocuklar gibi eğlendi

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Oktay Kaynarca'nın hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alacak olan oyuncu Pelin Akil, Ağrı Uzunyazı Köyü'nde park açılışı yaptı.

Oktay Kaynarca'nın hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alacak olan oyuncu Pelin Akil, Ağrı Uzunyazı Köyü'nde park açılışı yaptı. Oyuncu, bir deterjan markasının plastik atıkları oyun parkına dönüştürdüğü projesine destek verdi. Akil, "Bir anne olarak bu projenin benim için anlamı çok farklı. Çocuklarla çok güzel bir bağ kurduk, onlarla oyunlar oynadık ve kızlarımın da burada olmasını çok isterdim" dedi.

Etiketler : oktay kaynarca pelin akil ben bu cihana sığmazam
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