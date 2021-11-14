Çocuk her yerde çocuk!

Adana'da üç kız kardeş, okulların ara tatile girmesiyle birlikte sokak sokak gezip, geri dönüşüm özelliği olan atıkları toplayarak, ailelerinin geçimine katkı sunuyor. Yaşları 4 ile 8 arasında değişen çocuklar, şartlar ne olursa olsun çocukluğunu yaşamaya çalışıyor.

SONER KAN