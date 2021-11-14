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14 Kasım 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 16:30:00

Çocuk her yerde çocuk!

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Adana'da üç kız kardeş, okulların ara tatile girmesiyle birlikte sokak sokak gezip, geri dönüşüm özelliği olan atıkları toplayarak, ailelerinin geçimine katkı sunuyor.

Adana'da üç kız kardeş, okulların ara tatile girmesiyle birlikte sokak sokak gezip, geri dönüşüm özelliği olan atıkları toplayarak, ailelerinin geçimine katkı sunuyor. Yaşları 4 ile 8 arasında değişen çocuklar, şartlar ne olursa olsun çocukluğunu yaşamaya çalışıyor.

SONER KAN

Etiketler : Çocuk her yerde çocuk! Adan üç kız kardeş
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