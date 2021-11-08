Çocuk filminde buluşacaklar

Oyuncu Murat Akkoyunlu ve Hande Katipoğlu bir çocuk projesiyle sinemada yer alacak. Filmin yönetmen koltuğunda, "Biz Susunca'' adlı kısa filmiyle adından söz ettiren Meryem Beyza Er bulunuyor. Filmin senaryosunu ise şu an Avusturalya'da bulunan genç senarist Mert Selek kaleme aldı. Henüz adı gizli tutulan filmin, oyuncu kadrosunda usta oyuncu Yılmaz Gruda haricinde hangi oyuncuların bulunacağı da gizli tutuluyor.



