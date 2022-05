Teknik direktör Fatih Terim'in moda yazarı kızı Buse Terim çocukları sevindirdi. Terim, Maximum Uniq'te düzenlenen 'Baby on the Fest by Buse Terim' etkinliğinde ebeveynlere ve çocuklara eğlenceli, anlar yaşattı. Terim'in festivaline hafta sonu boyunca 20 bin kişi katıldı.