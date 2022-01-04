Çirkin görünürüm endişesi yaşamadım

'Aziz' dizisinde rol alan Simay Barlas, yapımda hiç makyaj yapmamasıyla ilgili konuştu. Re Touch Mag dergisine konuşan Barlas, ekranda çirkin görünürüm endişesi yaşamadığını söyleyerek, ''Hiç endişem olmadı, hatta tam tersi karakterin kirletilecek olması beni çok heyecanlandırdı. Efnan böyle bir karakter ve makyajsız olması gerekiyordu. O yüzden hiç "Nasıl görünürüm, çirkin miyim acaba" diye düşünmedim, düşünemem de. Bu da bence insanın ruhunun ve bedeninin birbiriyle barışık olması yani bir bütünlük olması durumu'' dedi.