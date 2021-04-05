Cimri değil tutumluyum

'Camdaki Kız'la ekranda olmaya hazırlanan Burcu Biricik, kendisi için söylenen 'cimri' algısına açıklama yaptı. Cimri değil sadece tutumlu olduğundan bahseden oyuncu, gereksiz şeylere para harcamamaya özen gösterdiğinin altını çizdi. Marka kıyafetler yerine daha çok yeni yerler görmek için para harcayan Burcu Biricik, bir pantolonunu ya da ayakkabısını uzun yıllar giymeye özen gösterdiğini belirtti.