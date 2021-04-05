  • BIST
    1436.21
  • Dolar
    8,1304
  • Euro
    9,5569
  • Altın
    451,0730
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dev enerji iş birliği: Türkiye için büyük öneme sahip!
"Karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz"
Fazıl Say'dan CHP'ye eleştiri yağmuru!
AK Parti Milletvekili Eker: “Emekli amiralin bildirisi, neresinden bakarsanız bakın kepazeliktir.”
"Bir kere de demokrasiden yana olun"
Aile Bakanı Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği bugün hesaplarda
Almanya'dan Türkiye kararı!
ABD'yi karıştıran gerçek ortaya çıktı! 'Para bombası' patladı
Dördüncü sondaj gemisini alıyoruz
Darbe imalı bildiride ''1 numaralı isim'' bakın kim çıktı?
Darbe imalı bildiri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Darbe imalı bildiriye imza atan 10 eski amiral gözaltında
Meteoroloji'den son dakika uyarısı
'Evlenirim' dedi rol arkadaşı oldu
Adanın değil arkadaşlarının şampiyonu
Ozan mutluluğu buldu
3 adam bir kadın
Cimri değil tutumluyum
Günlük burç yorumları
Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla
Balık yağı hava ile temas etmemeli
Çene kemiğine bacaktan transfer
10 kişiden 6'sında süt şekeri hassasiyeti var
Kanserde 11 efsane ve gerçekleri
05 Nisan 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 10:30:00

Cimri değil tutumluyum

ABONE OL

'Camdaki Kız'la ekranda olmaya hazırlanan Burcu Biricik, kendisi için söylenen 'cimri' algısına açıklama yaptı.

'Camdaki Kız'la ekranda olmaya hazırlanan Burcu Biricik, kendisi için söylenen 'cimri' algısına açıklama yaptı. Cimri değil sadece tutumlu olduğundan bahseden oyuncu, gereksiz şeylere para harcamamaya özen gösterdiğinin altını çizdi. Marka kıyafetler yerine daha çok yeni yerler görmek için para harcayan Burcu Biricik, bir pantolonunu ya da ayakkabısını uzun yıllar giymeye özen gösterdiğini belirtti.

Etiketler : Camdaki Kız CİMRİ Burcu Biricik
Erdo ‘Sadakatsiz' setinde

Erdo ‘Sadakatsiz' setinde
Diziler mizahın matematiğini bozdu

Diziler mizahın matematiğini bozdu
Ameliyatla boyunu uzatacak

Ameliyatla boyunu uzatacak
Kremlere verilen para çöptür!

Kremlere verilen para çöptür!
Artık kanla beslenmiyorum

Artık kanla beslenmiyorum
Artık ağlamak değil gülmek istiyor!

Artık ağlamak değil gülmek istiyor!
Harvard tezini yazdı

Harvard tezini yazdı
Eda uykuda annesi alışverişte

Eda uykuda annesi alışverişte
Hesabım hacklendi

Hesabım hacklendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER