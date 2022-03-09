Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, buzlarla kaplı Çıldır Gölü'nde drift yaptı. Müziğin yanı sıra otomobil tutkusuyla bilinen Manço, pilot Ahmet Parlatan ile birlikte 'Soğuk Kapışma' gösterisi yaptı. İkilinin performansı adrenalin dolu anlara sahne oldu. Manço, "Buz üstünde drift yapmayı uzun zamandır düşünüyordum. Hava sıcaklığının sıfırın altında 34 derecelere kadar düştüğü Ardahan'da, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum" dedi.