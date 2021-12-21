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21 Aralık 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 14:00:00

Çifte kutlama

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Şarkıcı Neslim Güngen yeni teklisi 'Şiirimin Dili'nin müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkıcı Neslim Güngen yeni teklisi 'Şiirimin Dili'nin müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkıcı, Seyyal Taner'in 90'lı yıllarda seslendirdiği eseri coverladı. Güngen hem şarkısı hem de oğlu Asil Orhan'ın birinci yaş gününü bir arada kutladı. Florya'da bir mekânda düzenlenen partide Güngen'i, ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.

Etiketler : Çifte kutlama Neslim Güngen Şarkıcı Şiirimin Dili
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