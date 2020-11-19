Ceylan Ertem'in 'Fahriye Abla' performansı büyük beğeni topladı
'Attila Özdemiroğlu Besteleri' saygı albümünde ‘Fahriye Abla' şarkısını okuyan Ceylan Ertem, performansıyla beğeni topladı.
Lidya Özdemiroğlu ile proje hakkında sohbet eden sanatçı Ceylan Ertem, “Büyük bir ailede büyüdüm ve etrafımda çok kadın vardı. Türkan Şoray, Müjde Ar, Sezen Aksu filmlerde nasıl hareket ederse onlarda öyle davranırlardı. Bir sürü Fahriye abla örnekleriyle büyüdüm. Bu yüzden listede gördüğüm anda ‘Ne olur bana bu şarkıyı verin’ diyerek çıldırarak istediğim bir şarkı oldu” diye konuştu.
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