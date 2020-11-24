Ceylan Çapa'nın sosyetik yer sofrası pozu sosyal medyayı salladı

İzmir Çeşme'deki Tekke Plajı'nda olan ikili, denize sıfır kaldırımda oturdu. Ceylan Çapa, bu anları Instagram'dan paylaşarak, "Yeni normal" notunu düştü. Takipçiler, "Bu da sosyete usulü yere sofra serme" mesajını gönderdi.