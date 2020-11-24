24 Kasım 2020 Salı 17:55:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 17:55:00
Ceylan Çapa'nın sosyetik yer sofrası pozu sosyal medyayı salladı
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ceylan Çapa, restoranlar kapalı olunca arkadaşı Ece Önen'le birlikte yerde oturarak yemek yedi.
İzmir Çeşme'deki Tekke Plajı'nda olan ikili, denize sıfır kaldırımda oturdu. Ceylan Çapa, bu anları Instagram'dan paylaşarak, "Yeni normal" notunu düştü. Takipçiler, "Bu da sosyete usulü yere sofra serme" mesajını gönderdi.
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