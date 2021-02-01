01 Şubat 2021 Pazartesi 19:38:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 11:41:00
Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın
Kasım ayında anne olan Ceyda Ateş, kızı Talya'yı kucağına aldığında neler hissettiğini anlattı.
İlk başta çok heyecanlanıp, korktuğunu ifade eden Ceyda Ateş, ‘’Ağladığım da oldu. Ona nasıl bir hayat sunacağım nasıl bakacağım, onu korumam gerekiyor gibi bir sürü sorular geçti kafamdan. Onu bana ilk verdiklerinde, öptüğümde, kokladığımda dünyada hiç bu kadar güzel bir kokuyu koklamamıştım, bambaşka bir duyguydu” dedi.
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