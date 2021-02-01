Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın

İlk başta çok heyecanlanıp, korktuğunu ifade eden Ceyda Ateş, ‘’Ağladığım da oldu. Ona nasıl bir hayat sunacağım nasıl bakacağım, onu korumam gerekiyor gibi bir sürü sorular geçti kafamdan. Onu bana ilk verdiklerinde, öptüğümde, kokladığımda dünyada hiç bu kadar güzel bir kokuyu koklamamıştım, bambaşka bir duyguydu” dedi.