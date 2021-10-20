Çevreci Buray'dan duyarlı çağrı

Buray, ikinci kez Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. KerkiSolfej organizasyonuyla düzenlenen konserde şarkıcı, iklim krizine dikkat çekti. Buray, ''Bütün bu yangınlar, seller, tsunamiler hep bunun yüzünden ve buna 'bir dur' dememiz lazım. Çünkü başka bir gezegenimiz yok. Yeşili ve doğayı, termik santralleri için, uluslararası anlaşmalara uymak için devlet büyüklerine baskı yapabiliriz. Binlerce kişi olursak bizi duyarlar" diyerek büyük alkış aldı.