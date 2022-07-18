Çetin'in panik halleri

Ünlü yönetmen Sinan Çetin (69), önceki gün Nişantaşı City's çıkışı genç bir kadınla objektiflere takılınca panik yaşadı. Gazetecilerin kendisini çektiğini fark eden yönetmen, yanındaki genç kadından uzaklaşıp bir otele sığındı. Yaklaşık 10 dakika burada kalan Çetin, daha sonra Maçka parkında genç kadınla yeniden buluştu. Mesafeli bir şekilde genç kadınla yürüyen Çetin, sürekli arkasını dönüp takip edilip edilmediğini kontrol etti. Rebecca Has ile evli olan Çetin'in yanındaki genç kadının kim olduğu merak konusu oldu.