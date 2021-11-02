Şu sıralar 'Şahmaran' dizisinin çekimlerine devam eden Serenay Sarıkaya, stilinde cesur olmayı sevdiğini söyledi. Harper's Bazaar dergisine konuşan oyuncu, ''Giydiğim kıyafetin kadını olmayı, o hali ve tavrı da beraberinde giymeyi seviyorum. Gerçekten cesur olmak sanırım. Bu söylediğim, dekolte konusunda cesur olmak gibi anlaşılmasın. Akla gelmeyecekleri, cesaret edilemeyenleri, beğenilmeyeceği düşünülen, aykırı, alışılmamış her şeyi giymek konusunda cesur olmayı seviyorum" dedi.