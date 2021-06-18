18 Haziran 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 11:30:00
Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı
'Son Yaz' dizisinin ikinci sezonunda yer almayacağını duyuran Funda Eryiğit, 'Bu Gece' programına konuk oldu.
'Son Yaz' dizisinin ikinci sezonunda yer almayacağını duyuran Funda Eryiğit, 'Bu Gece' programına konuk oldu. Çekimlerin gerçekleştiği İzmir - Çeşme'den yeni döndüğünü söyleyen oyuncu, "Bütün salgın sürecini orada geçirdim. İstanbul'a döneli çok olmadı. Bazı eşyalarımı hâlâ yerleştiremedim" dedi.