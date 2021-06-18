Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı

'Son Yaz' dizisinin ikinci sezonunda yer almayacağını duyuran Funda Eryiğit, 'Bu Gece' programına konuk oldu. Çekimlerin gerçekleştiği İzmir - Çeşme'den yeni döndüğünü söyleyen oyuncu, "Bütün salgın sürecini orada geçirdim. İstanbul'a döneli çok olmadı. Bazı eşyalarımı hâlâ yerleştiremedim" dedi.