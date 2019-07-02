Çeşme'de 15 bin TL'ye 'Mola'
Oyuncu Ezgi Mola, Çeşme’de işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı ile daha fazla vakit geçirmek için 2 katlı bir villa kiraladı.
Oyuncu Ezgi Mola, yaz sezonunu Çeşme’de geçirecek. Mola, Çeşme’de işletmecilik yapan sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın işleri nedeniyle 3 aylığına bir ev kiraladı. Sadece iş seyahatleri için İstanbul’a gidip gelen güzel oyuncu, iki katlı lüks villası için aylık 15 bin TL’yi gözden çıkardı. Mustafa Aksakallı’nın yoğun temposundan dolayı bir süreliğine Çeşme’de yaşayacak olan Ezgi Mola, böylelikle erkek arkadaşını da bir an olsun yalnız bırakmayacak. Sezon başladığında yurda dönecek olan güzel oyuncu, hemen akabinde Alice adlı müzikalinin çalışmalarına tam gaz devam edecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi
- Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik
- Demet Akalın'ın Bodrum gecelerine damgasını vurdu; kapılar kapandı hayranları dışarda kaldı
- Murat Boz bahşiş tartışmasında son sözünü söyledi!
- Çeşme'de 15 bin TL'ye 'Mola'