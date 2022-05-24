Çeşme buluşması

Ünlü isimler hafta sonunu Çeşme'de değerlendirdi. Oyuncu Anıl İlter, voleybolcu sevgilisi Sinem Yıldız, modacı Ivana Sert ve eşi Sezer Dermenci, Alaçatı'daki L'etro Maison Hotel'in açılışına katıldı. Özlem Uçman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Ozan Doğulu DJ kabininin başına geçti. Yazın sahillerde bikinili görüntü vermek istemediğini söyleyen Ivan Sert, "Biz Urla'dayız. Orada siz olmadığınız için daha rahat denize giriyorum. Kimse yakalamıyor" dedi. Oyuncu Anıl İlter, İzmir'in zeytinler bölgesinden arazi aldığını açıkladı. Bahçe işleriyle uğraşmayı sevdiğini söyleyen oyuncu, "Ellerim çok kötü oldu" dedi. İlter, yaz aylarında nikâh masasına oturacağını belirterek, "Bu yaz evleniyoruz. Kendi içimizde bir düğün yapacağız" dedi.