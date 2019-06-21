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21 Haziran 2019 13:35 | Cuma

Cenk Küpeli Demet Şener yaş farkı kaç? Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında?

Cenk Küpeli ile Demet Şener, bugün nikah masasına oturuyor. Demet Şener'in nikaha günler kala, eski eşi İbrahim Kutluay'a ait olan ve 10 yıl daha oturma hakkının bulunduğu Etiler'deki evini boşalttığı belirtiliyor. Bu haberlerin gündeme gelmesi ile birlikte Cenk Küpeli Demet Şener yaş farkı kaç? Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılıyor. Demet Şener 2.5 yıl süren çekişmeli davanın ardından 4 Mart 2019’da 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’dan boşanmıştı. Şener hemen ardından kendisinden yaşça küçük Cenk Küpeli ile tanıştı. 2.5 aydır birlikte olan çift bugün Kuruçeşme'deki Hotel Les Ottomans'da evleniyor. Cenk Küpeli hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Cenk Küpeli Demet Şener yaş farkı kaç? Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Cenk Küpeli ile Demet Şener, bugün nikâh masasına oturuyor. Şener'in nikâha günler kala, eski eşi İbrahim Kutluay'a ait olan ve 10 yıl daha oturma hakkının bulunduğu Etiler'deki evini boşalttığı belirtildi. Demet Şener ''Eski eşiniz İbrahim Kutluay'ın da evleneceği konuşuldu. Nispet mi yapıyorsunuz?'' sorusuna şu cevabı verdi ''Evlilik kararımı inat üzerine almadım. İnsan inat uğruna evlenir mi hiç? Evlilik sözleşmesi de yapmadık. Bizimkisi aşkla kıyılacak bir nikah.'' dedi. Cenk Küpeli hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilen tüm detaylar... 

CENK KÜPELİ DEMET ŞENER YAŞ FARKI KAÇ? 
Cenk Küpeli ve Demet Şener arasında 9 yaş var.  Demet Şener 2.5 yıl süren çekişmeli davanın ardından 4 Mart 2019’da 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’dan boşanmıştı. Hemen ardından kendisinden 9 yaş küçük Cenk Küpeli ile tanıştı.

CENK KÜPELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.

DEMET ŞENER KİMDİR?

11 Nisan 1977 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi.

Annesi Naime Şener, babası Fikret Şener’dir. Ercüment ve Enis adlarında iki abisi vardır. Nişantaşı Kız Lisesini bitirmiştir.

1994 yılında başladığı mankenlik hayatında, 1995 yılında kazandığı güzellik yarışması ile adını duyurup teklifler almaya başlayan Şener, “Vip Suare” ve “Şans Direksyonu” adlı televizyon programları ile, “Bir Demet Tiyatro” ve “Böyle mi Olacaktı” adlı dizilerde yer aldı.

Beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu “Kahpe Bizans” filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen “Asansör” filminde Arzu Yanardağ, Emre Altuğ, Cem Özer, Mustafa Uğurlu ve Funda Barın gibi oyuncuların yanında yer aldı. 2000 yılında vizyona giren ve Ömer Uğur‘un yönettiği film “Hemşo”‘da ise Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Özlem Yıldız, Sümer Tilmaç ve Yılmaz Köksal‘la beraber rol aldı ve Tatyana ismindeki bir Romen fahişeyi canlandırdı.

Demet Şener yaşamını, 15 Temmuz 2005 tarihinden beri evli olduğu milli basketbolcu İbrahim Kutluay 11 yıllık evliliğini sonlandırdılar. İrem (d. 12 Haziran 2006 ) adında kızı ve Ömer (d. 27 Mart 2009) adında oğlu vardır. 

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