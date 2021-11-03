Cenevre'de yarışacak

Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan'ın rol aldığı Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği 'Hamlet' dizisi İsviçre'de düzenlenen 27. Cenevre Film Festivali'nin 'Uluslararası Dizi Yarışması' bölümünde, büyük ödül Reflet d'Or 2021 için yarışacak. William Shakespeare'in ölümsüz eserinden uyarlanan dizide Adalar'daki fayton krallığı üzerinden bir ailenin dramını anlatıyor.