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Çenede ‘Bilgiç'lik
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20 Eylül 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 12:30:00

Çenede ‘Bilgiç'lik

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'Kanunsuz Topraklar' adlı dizide oynayan Esra Bilgiç, son paylaşımıyla olay oldu.

'Kanunsuz Topraklar' adlı dizide oynayan Esra Bilgiç, son paylaşımıyla olay oldu. 28 yaşındaki oyuncu yandan görüntüsüyle estetik iddialarını gündeme getirdi. Bilgiç'in son dönemde Hollywood yıldızlarının da başvurduğu çenesini uzatıp dolgu yaptırdığı ileri sürüldü. Bilgiç, Jawline dolgusu estetiğiyle çene ucundan kulaklara kadar uzanan çizgiyi daha belirgin hale getirdi. Bilgiç'în yeni görüntüsü takipçilerini de ikiye böldü. Kimileri beğenirken kimileri ise eski görüntüsünün daha iyi olduğunu savundu.

Etiketler : Kanunsuz Topraklar Esra Bilgiç Hollywood yıldızları
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