Cemre'siz tatil

En son ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' adlı dizinin başrolünde yer alan oyuncu Aytaç Şaşmaz, Etiler'de tek başına objektiflere yansıdı. Spor salonundan çıktığını söyleyen oyuncu, "Görüştüğüm birkaç proje var" diyerek yakında setlere döneceğini belirtti. Tatile çıkacağını belirten Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel'in dizi çekimleri nedeniyle kendisinin yanında olamayacağını dile getirdi. Oyuncu, "Cemre maalesef olmayacak. Bu sefer tek başıma bir tatil olacak" dedi.